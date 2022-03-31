財政部今日公布2022年1、2月期統一發票清冊，1000萬元特別獎中，有幸運兒僅花7元買塑膠瓶就中了1000萬元大獎。

財政部今日將公布2022年1、2月期統一發票中獎清冊，其中1000萬特別獎中獎號碼「18927486」中獎張數為11張；而200萬元中獎號碼「82050976」中獎張數12張。

喜從天降！高雄幸運兒花76元買麵包 爽中千萬發票
爆官員核銷55元發票稱「宴請同仁」 游淑慧酸：美金還台幣？
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