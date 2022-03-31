花7元爽中1000萬！統一發票1、2月中獎清冊出爐 16:432022/03/31 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統一發票。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日公布2022年1、2月期統一發票清冊，1000萬元特別獎中，有幸運兒僅花7元買塑膠瓶就中了1000萬元大獎。 財政部今日將公布2022年1、2月期統一發票中獎清冊，其中1000萬特別獎中獎號碼「18927486」中獎張數為11張；而200萬元中獎號碼「82050976」中獎張數12張。 喜從天降！高雄幸運兒花76元買麵包 爽中千萬發票 爆官員核銷55元發票稱「宴請同仁」 游淑慧酸：美金還台幣？ #發票 #清冊 #1000萬 #統一發票 #財政部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萊爾富統一發票開出千萬大獎 花95元中大獎 14:462022/03/25 財經 發票獎號出爐 高雄7-11、台中萊爾富開出千萬 18:422022/03/25 財經 輸銀再捐鳳梨釋迦 送愛社福 04:102022/03/31 產業特刊 高雄港10號碼頭清消人員跌落3米深船艙 急吊掛送醫 14:242022/03/27 社會 幸運之神眷顧！他到全聯買麥茶 爽中200萬 18:412022/03/25 財經 個人出售房地常見申報補稅4態樣 11:222022/03/28 區域情報-高雄 營業人收取押金 要設算利息報稅 04:102022/03/31 金融．稅務 弘光科大藝術季吹日本風 捐發票做公益、穿浴衣吃點心 15:282022/03/31 生活 財政部再出招 關預售屋總價3％免稅操作空間 18:222022/03/29 財經 繼承稅務！繼承標的房地稅「要這樣處理」 13:382022/03/28 區域情報-台北 老婆發現摩鐵發票氣炸！人夫委屈：愛車累了讓車休息沒毛病吧？ 23:562022/03/27 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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