農糧署等代表至南化山區果園會勘。(劉秀芬攝)

南化山區芒果園花期已開得差不多，農友希望相關單位快點來勘災。(劉秀芬攝)

近年來，因氣候變遷加劇影響生態環境及經濟作物的生產，今年台南多處地區芒果開花異常，立法委員郭國文31日邀集農糧署、農改場、農業局、南化農會及玉井農會等相關單位一同召開會勘。

台南是芒果的產區重鎮，尤以楠西、南化、玉井、官田等區域產量最豐盛，然而，近年來受到氣候異常影響，造成大量芒果未能開花或酥花，嚴重影響芒果之產量。

郭國文表示，農友反應，此時本應大量開花的芒果樹多無開花之現象，甚至有開花的果樹也有多處「酥花」，擔心芒果產季來臨時，將出現芒果產量嚴重不足，影響農民生計，同時也造成市場價格變動。有農友表示，今年有人開花結果率慘到只剩2成，沒開花部分還不算在內。

台南玉井、南化50多名農友今日聚集在南化農會說明自己園區開花結果慘況，邀農糧署等代表親自到南化、玉井果園現勘。郭國文表示，在會勘後，責成相關單位，並要求盡速從寬辦理天然災害補助程序，盼趕在清明連假結束後開始辦理。農糧署也現場允諾，將會與地方來做搭配及處理。