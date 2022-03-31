協助產業因應國際淨零排放、歐盟碳邊境調整機制（CBAM）及綠色供應鏈減碳潮流衍生的減碳要求，經濟部採先大後小、以大帶小的模式，透過辦理講習訓練、建立碳盤查計算器、輔導碳盤查/碳盤查、分析減碳熱點擴散至供應商、並媒合專家導入技術減碳，以協助產業逐步建構碳盤查及減碳能力。經濟部已於30日正式上架碳盤查計算器，透過簡易數位工具，協助中小製造業跨出減碳第一步。

企業只需盤點廠內所使用的能源或設備，找出相對應的電費單、燃料單(如液化天然氣、燃料油、汽柴油、煤炭)等資料，分別鍵入計算器各欄位年度使用量，即可輕鬆估算自己每年的碳排量。經濟部工業局表示，減碳的第一步驟就是要做“碳盤查”，掌握排碳來源才能逐步落實減碳工作，考量國內中小製造業家數眾多，排碳來源以電力為主相對單純，以往較少掌握自己的溫室氣體排放情形，爰開發適用中小製造業的碳盤查計算器。

經濟部工業局已於今年第一季辦理12場次「碳盤查暨碳足跡講習會」，超過1,800人次與會，為回應產業培訓殷切需求，第二季將加開10場次講習會，並派遣專家至產業公協會說明，另規劃攜手全國工業總會和各產業公協會對其會員及供應商辦理20場次講習訓練，擴大介紹碳盤查作法及計算器使用，相信未來在產業合作下，持續提升中小製造業的碳管理能力，共同因應這一波全球淨零競賽。