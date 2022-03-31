邢泰釗。（陳志賢攝）

台灣高檢署檢察長邢泰釗，獲總統蔡英文提名為下任檢察總長，總統府31日將提名咨文送到立法院，咨請立法院行使同意權。邢泰釗31日強調，謝謝總統提名，誠惶誠恐，如果有機會為國人服務，必將全力以赴。

邢泰釗是檢察總長由總統提名、立院同意任命制度後，第一位由台灣高檢署檢察長直升檢察總長。近年來，包括吳國愛、謝文定、顏大和、陳守煌、王添盛等歷任高檢署檢察長，都未能直升總長。顏大和是由最高檢察署主任檢察官升任總長。

邢泰釗說，他是本周接獲總統府的通知，但蔡總統並沒有召見他。他對於未來升任檢察總長，感到責任重大，他強調檢察官兼有「法律守護者」與「公益代表人」雙重責任，面臨時代的遽變，亟需「維持」(Continuity)與「改變」(Change)。

他說，「維持」是指檢察官維持「自律」、「自制」，檢察官生活要自律，堅持辦案獨立性，保持客觀義務，並精進專業能力，至於「改變」則是須呼應國人對司改的期待。

邢泰釗說，檢察官辦的很多案子，無可避免會受到外界關注與檢視，所以檢察官辦案要注意程序正當，才能禁得起考驗，也希望各界尊重檢察官的辦案空間。