亞果遊艇持續擴張版圖，台中城市會所-中歆亞果今(31)日開幕，為集團旗下第一個經銷商，也是首個在中台灣的亞果遊艇會據點，逐步實踐全台聯營的目標。台中新據點成立後，將串聯台南、台北、高雄、澎湖等地，為全台各地會員帶來多元面向的專業服務，將海洋休憩生活深入全台灣。

中歆亞果總經理陳福臺表示，中歆透過探索⽣活周遭的美感意識，持續為『家』描繪出更符合⼈性的需求，而遊艇則為家的延伸，也是中歆想帶給大眾的新⽣活休閒風格。新落成的中歆亞果提供高隱密性及舒適的休憩場域，空間設計以船艇為第二個家的概念打造，提供給中部會員一場城市裡的海洋盛宴。

在後疫情時代，國內外遊艇銷售及海上旅遊皆相繼逆勢成長，亞果也同步在今開幕式時宣布正式取得義大利船艇品牌Sessa台灣獨家總代理，同時預告今年度將有更多品牌陸續加入。而中歆企業致⼒於引進義⼤利居家廚具與⽪⾰家具，加入亞果後，象徵將家的意象由陸地延伸至海洋，攜手共同透過義大利美學型塑獨特的海洋城市生活體驗。

亞果遊艇會提供會員休閒與商務平台，各項聯誼與多元化活動協助會員拓展人脈，並透過客製化精緻旅遊行程規劃，帶領大眾走入新的海洋生活，而今年度除了持續擴張服務據點，集團更在跨足船艇代理後，串聯海上服務、代管維修、度假旅遊，於海洋休憩產業的佈局再下一城。