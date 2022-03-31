慈濟基金會舉辦環保防災教育電競大賽，南投國小邱昊均、陳柏穎及埔里國小蔡尚諭3名學童，連戰皆捷，先闖進台灣盃全國決賽，接著在國際盃總決賽名列前茅；縣長林明溱頒獎表揚，並期許希望他們再接再厲，爭取更多榮譽。

環保防災教育電競大賽，縣市盃日前在慈濟南投聯絡處舉行，3名優勝學童代表南投縣參加台灣決賽，贏得漂亮成績，成為各縣市選手競相挑戰的目標；接著在慈濟新店靜思堂舉辦的全球總決賽，和台灣、美國、加拿大、新加坡、馬來西亞、印尼等6國共145位選手，透過連線一較高下，結果大放異彩。

南投國小指導老師林鶴林說，決賽賽制和縣市盃不一樣，因此，他和埔里國小劉冠良老師共同擬訂總決賽訓練清單，並且討論應戰對策，利用早自習及午休時間自主訓練，每位選手都累積上萬題的答題經驗，而且都有取得佳績的強烈動機，做完所有練習後，還會主動要求老師出更多的任務。

邱昊均表示，感謝慈濟基金會舉辦大型的電競比賽，還有老師陪伴練習、並提供戰術指導，讓他深刻了解環保防災知識，也給他機會為南投爭取榮譽，為校爭光。

擔任電競指導教練的陳佑維主任、林鶴林及劉冠良老師表示，南投雖然資源有限，但在縣府教育處支持下，資訊教育發光發亮，孩子的榮耀並非僥倖，而是資源有限，但創意無窮的努力成果。

台灣盃全國總決賽成績第2名小邱昊均、第5名陳柏穎、第7名蔡尚諭；國際盃總決賽成績第2名邱昊均、第3名蔡尚諭、第6名陳柏穎。