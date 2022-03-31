明天就是愚人節，不少人都會藉此機會捉弄、欺騙親友，但有時候玩笑開得太大反而適得其反。星座專家小孟老師在臉書粉專發文，摩羯座、巨蟹座、處女座、金牛座和天蠍座的人最開不起玩笑，千萬別找這些人當自己的捉弄對象。

第5名：摩羯座

摩羯座單純沒心機，做事認真嚴肅，所以很容易相信別人，而讓他受不了的是，最信任的人居然也來捉弄他，在他相信的時候，被告知一切都只是玩笑，就會收到他回送的「白眼」，而且摩羯座大部份時間都在想重要的事情，或是心裡正在盤算某個計畫，若是突然被攪局，他的理智線很可能就會斷掉。

第4名：巨蟹座

巨蟹座的個性正經、敏感又有點老派，而且還蠻遲頓的，被整的時候他也不知如何是好，常常當下看起來沒什麼反應，其實他已經覺得被冒犯了，只能悶在心裡不開心，讓身旁的人十分慌張。如果真的想捉弄巨蟹座，記得要安插幾個反應好的人，這樣才能隨時救場。

第3名：處女座

處女座思維清晰、觀察力細膩，連小細節都不放過，看待事情非常用心，加上他的個性比較沒自信，所以常常感到不安，就算只是玩笑話也會當真，並且一直鑽牛角尖，不斷猜測別人的用意，想到年底都還在想，甚至懷疑是否為玩笑話，小心因此傷了處女座的心。

第2名：金牛座

金牛座的自尊心高，脾氣也比較大，但他非常能忍，對面不喜歡的事，也不會立刻翻臉，不過經常被別人說出口的「嘲笑」給刺傷自尊心，如果想對金牛開玩笑，一定要注意原則問題，他們能接受的範圍其實不大，尺寸拿捏要適當，千萬別玩笑開過頭了。

第1名：天蠍座

天蠍座重隱私、愛面子，很多事都不讓別人知道，而他在乎的事非常多，所以開玩笑時常會踩到地雷，讓他氣到翻臉，就算當下他笑笑地說沒關係，也千萬不要相信，全部都只是場面話而已，因為他愛記仇的特性已經被「觸發」，等待時機一到就會反撲報仇。