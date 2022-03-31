有句俗語說，摘不到的星星總是最閃亮，得不到的才是最好的，聽起來很犯賤，但你也不能說這些人有什麼錯，他們只是喜歡追求有挑戰性的人事物。得不到的感情越讓人費盡心思想念，絞盡腦汁擁有。就算付出了全心全意未果，也覺得無怨無悔。就如同下面這3個星座，越得不到你就會越愛你，一起來看看有誰上榜吧！
由於不喜歡被人支配的感覺，牡羊座在感情中通常是扮演主動追求的角色。對於他們來說，越是有人追求自己，他們越是提不起興趣。 因為主動送上門的異性無法勾起他們的征服欲，反而越是對自己愛答不理的人，他們越想要得到手。所以，如果想跟牡羊在一起，欲擒故縱的方式是最好的選擇，你如果是冰山美人，更容易勾起他們內心的熊熊烈火，並且被他們劃分到與眾不同的追求隊伍。
雙子座天性喜愛追求刺激，不會滿足於現狀，所以越是容易到手的東西，他們反而會表現的越不在乎。對他們來說，難度較高的事物材質得挑戰，更值得擁有。在感情中的雙子也同樣貫徹這理念，對象若越神秘，反而會激起他們的好奇心和慾望，在好奇心的驅使下接近對方，因為他們不斷追尋新鮮感和刺激，導致總是忽略自己所擁有的。想和雙子們長長久久，不如使用一些小手段，保持自己的神秘感，越是下功夫，他們越會覺得寶貴，才懂得珍惜。
獅子座在一群人裡面經常是扮演領導的角色，而喜歡主導的他們，天生非常自負，甚至還有點太自信。他們甚至自信到覺得只要自己丟出提示對方就會回應，可是對方不一定能get道獅子座給的信號，這種沒有掌控感的感覺讓他們不安，但他們不達到目的前絕對不罷休，甚至還會刻意去尋找自己得不到的東西。
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