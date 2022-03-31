長榮航(2618)今天召開線上法說會，針對上海封城及俄烏戰爭的影響，總經理孫嘉明指出，上海封城取消部分航班，增加華南、重慶貨機，長程線貨載沒影響；俄烏戰爭則看到艙位需求變強，手上有接收到東北亞-歐洲廠商出高價買艙費，同時也啟動增班。整體來看，世界貿易成長量5.6％，今年簽約單價比去年提升，航空貨運還是看好且樂觀。

長榮航今年前2月客運營收9億元，年減24.8％，載客數5萬人，年增4.1％，承載率15.3％，單位收益4.87元，年減22.3％。

而2022開年，貨機運能全到位，承載率微降，貨收同期比較跳躍成長。貨運前2月營收165億元，年增75.4％，載貨噸數14萬噸，年增11％，運能9億公里，年增21.9％，承載率88.3％，單位收益20.77元，年增52.8％。

孫嘉明指出，因為周遭國家很多都解封，客運從4月、5月開始增班計畫，長榮航過去建立完整航網，台北轉機旅客相當多，期待開放桃機中轉旅客，下半年還是看解封狀況做滾動式調整。貨運部分，去年8架貨機到位，會充分提升使用效率，並執行777客機改裝全貨機計畫及持續評估採購現、新世代貨機。今年第一季整體營收有望優於去年前三季各季營收。

至於油價攀升，燃油占成本將近30％，孫嘉明表示，票價漲價要看市場供需，運價漲價部分，某些國家有燃油附加費調整機制，沒有機制部分看市場面操作。另外，長榮航近年引進機隊燃油性能比過去主力747為佳，也會做節油措施，抵銷油價衝擊。

在上海封城部分，孫嘉明說，首先保護長榮航空員工，現在都已經居家辦公，旅客服務線路轉由台北客服中心支援處理，入境大陸旅客比較沒有影響，因為大陸本來就要隔離14天，封城5天隔離沒有問題。貨運來看，生產商沒有太大衝擊，受影響是物流運輸，反而華南、重慶增加貨機運送，上海封城對長程線貨載沒影響。

俄烏戰爭對西歐沒有影響，東北亞的日韓到歐洲航班要繞道，因此取消很多航班，導致艙位需求變強。長榮航有接收到東北亞-歐洲出高價買艙費的客戶，但歐洲只占整體營收6％，會以現有艙位下增加收入，也啟動部分增班，像維也納三班增到四班，會隨時根據市場需求作調整。