台灣日前公布一份民調顯示，僅35％受訪者認為如果台海爆發衝突，美國會出兵協防台，較去年10月大幅下降30.5％。台灣一名前國防部前部長曾評估過，若兩岸開戰，解放軍完全能在一兩天內結束戰鬥。對此，大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校今天（31日）在例行記者會中表示，「在捍衛國家主權和領土完整問題上，你永遠可以相信中國人民解放軍。」

此外，台灣方面近日與美國簽訂軍售採購合同，向美採購「野戰資訊通信系統」。外交部長吳釗燮稱，美將依照《台灣關係法》向台提供具有防衛能力的武器，接下來還會有軍售宣佈。

吳謙對此表示，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中國堅決反對美國向台灣出售武器，反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。

吳謙強調，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。那些外部勢力的「空頭支票」，終究是靠不住的。甘心為他人做「棋子」，最終難逃「棄子」的命運。

吳謙舉例，從喀布爾到烏克蘭，別人無法從外國得到的，台灣又怎能得到？「挾洋自重」沒有出路，「以武拒統」死路一條。

最後，吳謙模仿「你永遠可以相信中國女足」的句式照樣造句。吳謙說，「在捍衛國家主權和領土完整問題上，你永遠可以相信中國人民解放軍。」

今年2月6日，第20屆亞足聯女子亞洲盃在印度舉行決賽，中國女足在半場落後2球的情況下逆轉勝，終場以3：2力克韓國封后。當時在球賽轉播時，主播最後大喊：「你永遠可以相信中國女足」成為金句。