政府為降低租客負擔與租客分享經濟成長果實，將租屋預算提高至300億元，預計照顧50萬戶的租屋族。根據先前人口普查統計，國內住宅租戶約有87.6萬戶，若是申請的狀況順利之下，受補貼的租屋族的涵蓋率可以超過5成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次租金補貼應該是史上最大手筆，對於租屋族相當有利，一方面增加補貼名額與金額，一方面政策也針對房東提出一些誘因，增加房東出租給申請補貼房貸族的意願，對於持續上漲的租屋市場，的確可以幫助租屋族降低負擔。

為鼓勵房東配合房客申請租金補貼，房東成為公益出租人享有租金所得免稅額每月1.5萬元、房屋稅與地價稅稅率皆比照自用住宅稅率等租稅優惠。

曾敬德表示，房價維持平穩的時候，持有稅優惠的確可增加房東配合的意願，不過過去一段時間房價大幅上漲，部分房東還是會擔心未來出售時房地合一稅的問題。按規定，自住房地持有並設籍滿6年，所得400萬元以下免稅，超過400萬元部分按10%課徵稅，但必須交易前6年內無出租、供營業或執行業務使用，一旦有出租行為就無法適用，可能會是部分房東心中的一個癥結點。