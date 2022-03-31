momo富邦媒今召開董事會，決議通過擬配發每股現金股利13元以及股票股利2元(盈餘及資本公積各配發1元)，合計總股利配發15元，配發率達83.24％；富邦媒表示，盈餘分派內容將於5月20日提交股東會決議。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物；富邦媒去(110)年合併營收達新台幣884億元，創下歷史新高，年增31.5％，營運續攀高峰；全年歸屬於母公司業主稅後純益新台幣32.8億元，年增68.8％，每股盈餘（EPS）18.02元。

富邦媒累積今年1、2月合併營收已突破154億元，年增25.75％，營運續強。

新冠疫情爆發，改變消費者消費習慣，momo隨著營運規模持續擴大，亦積極強化公司治理的制度與成效，今再次榮獲中華公司治理協會的肯定，受頒「CG6013(2021)公司治理制度評量－特優認證」。

富邦媒新版公司治理制度的指標修訂，新增ESG及永續發展議題，檢視內容與標準包括「股東權益維護與平等對待」、「利害關係人權益尊重」、「資訊透明與揭露」、「董事會職責履行」、「永續發展與治理」及「公司治理文化」六大構面，協助公司與國際接軌。