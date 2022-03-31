如何實施類普篩，基隆市長林右昌強調，絕對不是強制性質，實施計畫將會與CDC持續討論。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

30日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，在基隆提出「類普篩」計畫，將用快篩試劑取代PCR，讓民眾自行篩檢回報，話題一出如何執行成為焦點，基隆市長林右昌強調，類普篩與普篩概念不一樣，絕非強制性，怎樣執行將與CDC討論。

林右昌表示，大家不要把「類普篩」與2021年所提到「普篩」概念連結在一起，兩者目的不一樣，市政府做了深刻討論，也知道執行上有許多困難，例如篩檢範圍、篩檢次序與對象、民眾如何回報、篩檢陽性如何收治等。

林右昌說明，自己認為有三點非常重要，首先要做好社會溝通，其次是要做好宣傳，理解篩檢要在短時間內完成，最後要執行計畫，事先一定要有妥善訓練。

林右昌特別說，類普篩要推動不是強制性，與確診相關匡列強制PCR不同，開始實施後，會以自願篩檢為主，組織性安排為輔，絕對不是強制性篩檢，基隆約有37萬多人，不可能一次篩檢完成，一定是按照比率與範圍規畫實施。

林右昌補充，將會與陳時中和指揮中心醫療應變組副組長王必勝討論，等待準備充分後，確實能夠實施才會上路執行，市政府持續與CDC密切討論，找出可執行方向出來，到時候會對外界報告相關措施計畫。