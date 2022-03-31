一段感人的「外送緣份」！1名外送員日前收到約17份套餐的麥當勞大單，因數量過多與另名同行「拆單」合作，但後來因等餐太久決定棄單，另名同行同時也想要棄單，於是2人一起選擇棄單後，系統再度找其他外送員派單，他竟收到對方的單，對方也收到他的單，笑說「這是在交換禮物唷」。

該名外送員「外送員的奇聞怪事」發文，他日前接到1份麥當勞大單，約是16、17份套餐，需要2個人取餐，他在等餐過程與另1名同行阿伯協調如何取餐、分配餐點，該阿伯後來詢問店家得知還需要等餐10分鐘，原PO後來考量訂單大、等待時間久，決定要棄單。

外送員與另名同行「拆單」合作，但後來因等餐太久決定棄單，於是2人一起選擇棄單後，系統再度找其他外送員派單，他竟收到對方的單，對方也收到他的單。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該外送員對同行阿伯說想要棄單，對方回應說也想要棄單，於是2人同時間一起在系統選擇棄單，沒想到接下來阿伯竟收到原PO的單，他也收到再阿伯的單，原來系統疑似選擇就近的外送員再接單，於是2人就「交換」了訂單；原PO將此事分享笑說「這是在交換禮物唷」。

其他網友紛紛笑說「在一起，在一起」、「運氣也太好」、「正常的，很多這樣的笑話」、「我只能說，你們是命中注定」、「要棄單要先趕快離開現場再按啦」、「一個完美的交換繼續雷」、「拆單的訂單有夥伴來都還算好，餐點好了，另一個夥伴遲遲不來，等了約十分鐘，受不了跟派單說，派單也無可奈何」、「系統就是逗」。