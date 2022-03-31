工業電腦廠振樺電(8114)民國110年2月4日與華碩(2357)簽訂策略聯盟合作協議，約定第一階段投資計畫由華碩以新台幣15億元取得瑞傳30%之股權，並於民國110年2月26日完成股權交割；本次第二階段投資計畫，華碩以100%瑞傳股權價值新台幣55億元為基礎，以新台幣8.25億元，進一步取得15%股權(1474.7萬股)。於前述交易完成後，振樺電將持有股權由70%下降為55%，振樺電將繼續合併瑞傳為重要子公司。

振樺電(8114)公告第二階段投資，公司董事會決議引進子公司瑞傳科技之策略性投資人華碩電腦，並以股權結盟深化雙方合作關係，交易單位數量1474.7萬股(15%股權)，每股55.94元，交易總金額新台幣8.25億元，交易相對人為華碩電腦股份有限公司(非關係人)，振樺電仍合併控制瑞傳子公司，相關股權比例變動之交易僅影響權益項，不影響損益。

振樺電本次交易後持有數量為5407萬股，新台幣22億8241萬4仟元，持股比例由70%下降為55%，無質押情形。其目的為深化振樺電與華碩之策略聯盟合作關係，共同打造瑞傳成為工業物聯研製中心。