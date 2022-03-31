澳洲助理防長日前表示，澳洲必須為中共解放軍「在台灣和其他地方潛在行動」做好準備。中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校今天（31日）在例行記者會中口氣強硬回應，如果澳洲一意孤行，則必須為干涉中國內政做好付出慘痛代價的準備。

此外，澳洲總理莫里森在大選前表示，澳洲計畫在美英協助下，打造一支核潛艇艦隊，並在澳洲東海岸建造核潛艇基地；澳洲將斥資380億澳元用於擴軍。澳媒評論稱，中國的軍事建設是澳增加國防開支的主要原因之一。

吳謙對此表示，近期澳洲一些政客為了一己私利，密集炒作涉華議題，多次就中澳雙邊關係、涉台等問題發表錯誤言論，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

吳謙表示，美英澳開展核潛艇合作，違反《不擴散核武器條約》目的和宗旨，損害國際核不擴散體系，破壞地區和平穩定，遭到國際社會普遍反對。澳方罔顧事實，通過蓄意鼓譟所謂「中國軍事威脅論」大幅擴軍、大幅增加軍費預算，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

吳謙警告，澳方在台灣問題上的錯誤言論是非常危險的。中方正告澳方，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。如果澳方一意孤行，則必須為干涉中國內政做好付出慘痛代價的準備。