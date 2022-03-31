基隆「類普篩」搞雙標？ 柯文哲諷：相信黨相信政府別懷疑

台北市長柯文哲去年提出萬華普篩遭到中央反對，如今中央流行疫情中心指揮官陳時中卻宣布，要在基隆推行「類普篩」。柯文哲31日受訪忍不住酸說，「雙標？相信黨，相信政府，不要懷疑！」

柯文哲31日上午出席「關渡自然展」開幕，談到近期陳時中在基隆推行的類普篩，事實上，柯文哲在去年雙北疫情高峰時，就有提議萬華全面普篩，不過遭到中央大力反對，如今陳時中卻在基隆執行類普篩，柯文哲略帶諷刺地說，「雙標？相信黨，相信政府，不要懷疑。」

至於現在台灣到底該清零還是與病毒共存？柯文哲回應，大家都於病毒都有不同看法，但重點是防疫政策要一致，中央必須先定調，地方政府才能一致配合。

此外，柯文哲29日出席遶境大典，上台唱歌卻沒戴口罩引發爭議，他尷尬回應，「我們也不要討論了，該罰就罰。」衛生局指出，目前走裁處行政程序，將依法調查辦理，衛服部28日有公告修正版的防疫措施，經查後如果確認違規，將依法開罰3000元至1萬5000元。