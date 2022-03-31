有名正妹穿著牛仔褲逛量販店，當她在選購商品時，一名吳姓男子色慾爆發，在她背後掏出「那一根」用手摩擦至射精，她發覺褲子上有不明液體，便當場抓人報警提告；吳男事後坦承犯罪，並與正妹達成和解金20萬元；法官依公然猥褻罪，處拘役30日，得易科罰金，可上訴。

依據判決書記載，110年8月下旬晚間，新北一名正妹穿著牛仔褲逛量販店，她在選購貨架上商品時，有名吳姓男子趁她不注意時，走到她後面，掏出「那一根」用手摩擦，將精液射在她的衣褲上，她發覺褲子上有不明液體，便抓人報警提告。

新北地院審理，依據吳男自白以及女子警詢陳述，還有調閱現場監視器畫面，可見吳男於公共場所露出下體手淫至射精過程，再比對女子牛仔褲上精液採檢與吳男DNA相符，吳男事後坦承犯罪，願與女子達成和解，願意賠償20萬元。

法官審酌吳男已有4次妨害風化行紀錄，仍未悔悟，再次犯案有害社會善良風俗，惟念吳男案後坦承犯行，態度尚可，並願與女子達成和解，且男子患有重度憂鬱症；法官依公然猥褻罪，處拘役30日，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日，可上訴。