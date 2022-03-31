小call（中）在呂心喻、睿哥主持的《房事八點檔》分享購屋經歷。（東森提供）

小call於28歲時購入擁有美麗山景的第一間房產。（小call提供）

網路節目《房事八點檔》邀請小call分享購屋經歷，她表示小時候家裡比較窮，一家5口住在萬華一間老公寓，為省冷氣費全家擠在同一間房間睡覺，還曾在洗衣機上寫作業，也因老公寓隔音不好，樓梯間有人上下樓聲音都能聽得一清二楚，讓她從小就希望能有擁有自己的空間。

小Call在28歲時擁有自己的首間房產，當時花了約1年時間看房，最後選定位於新北市山區，窗外擁有美麗山景的一間房子。她當時為了通勤還買了一輛不到5萬元的二手車，在搬家前1個月天天練習開車、跑山路，也為買房做了各種功課，從看市價、地段、周圍環境、公設比，還有是哪個建設公司等等都會一一去了解。

節目中介紹購買預售屋的注意事項和各種相關知識，讓小call直呼受益良多，她也呼籲大家買房之前一定要做好功課，她曾有一位香港的叔叔，拿退休金買了台灣一間預售屋，第1期到第4期的繳款過程都很順利，建商在每1期繳款時還邀請他們到現場，確認房子現在蓋到什麼進度，一切都很令人安心。

不料，到第5期時對方忽然人間蒸發，遲遲沒接到建商的電話跟聯絡，讓他叔叔很慌張。最後他們一眾在香港購屋的人，一起想辦法尋找這個建商，但當年的資訊並沒有現在這麼發達，直到他們找到電話打去是空號，他們才發現遭到預售屋詐騙，期下來繳的6、700萬全都沒了。

EBC東森網路節目《房事八點檔》每周四晚8點在《房事八點檔》YouTube平台首播上架。