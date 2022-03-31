大陸外交部發言人汪文斌今（31日）主持例行記者會。談及大陸外長王毅在安徽屯溪主持召開了第三次阿富汗鄰國外長會，汪文斌表示，王毅在會議當中提出三點建議，一是支持阿富汗走出一條自立自強之路；二是支持阿富汗走出一條繁榮進步之路；三是支持阿走出一條和平發展之路。

談及王毅在安徽屯溪主持召開了第三次阿富汗鄰國外長會，汪文斌說，大陸國家主席習近平向該會議致書面致辭。習近平指出，阿富汗是與會各國的共同鄰居和夥伴，與大陸山水相連、休戚與共的命運共同體，一個和平穩定、發展繁榮的阿富汗是全體阿富汗人民的期盼，也符合地區國家和國際社會的共同利益，並指，中國一貫尊重阿富汗的主權獨立、領土完整，致力於支持阿富汗實現和平穩定發展。阿富汗鄰國協調合作機制自去年9月創立以來，發揮鄰國優勢，為阿富汗局勢平穩過渡發揮了建設性作用。阿富汗鄰國要各盡所能，凝聚共識，協調配合，支持阿富汗人民開創美好未來。

王毅在會議當中提出三點建議：一是支持阿富汗走出一條自立自強之路，支持阿富汗人民自主決定國家前途命運，讓「阿人主導阿人所有」原則真正落到實處，實現民族和解和國內團結，探索符合國情，順應時代發展要求的治理模式，堅決反對域外國家製造亂局，搞地緣爭奪，鼓勵支持廣泛包容建政，溫和穩健施政，堅持睦鄰友好，保障包括各民族和婦女兒童在內全體人民的基本權利，保持耐心和定力，穩步尋求符合各方共同關切和利益的方案，推動阿富汗履行對外承諾和承擔應盡的責任。

二是支持阿富汗走出一條繁榮進步之路，向阿提供人道主義援助是當務之急，提升自主發展能力是長遠之道，形成援阿國際合作合力是必要之舉。中方已向阿提供糧食、疫苗、藥品、越冬物資等緊急援助，願推動支持阿融入地區經濟格局，參與地區協同發展，推動國際社會各雙多邊涉阿機制協同增效，支持聯合國發揮應有作用，尊重臨時政府接受外援的主導地位，反對人道援助政治化，敦促美方作為困局的始作俑者負起首要責任，停止單邊制裁，無條件歸還國家資產。

三是支持阿走出一條和平發展之路，推動阿方綜合施策，多措並舉，從源頭上肅清恐怖主義，堅決打擊包括「伊斯蘭國」、「東伊運」在內的各類極端恐怖組織，確保阿不再成為恐怖勢力的庇護所、滋生地和擴散源，標本兼治解決難民和毒品問題，幫助處理緊迫民生課題，支持阿展開替代種植，共同消滅地區毒品來源。

汪文斌表示，參加會議的與會鄰國外長，感謝習近平的重要致辭為阿鄰國協調合作機制注入強勁動力，讚賞中方為匯聚鄰國合力，支持阿和平重建發揮的重要作用。贊同應加強協調合作，幫助阿實現和平穩定和經濟重建，支持引導阿政府切實履行承諾，積極回應國際社會尤其是鄰國的期待，強調美國和北約應切實承擔對阿重建發展首要責任，盡快歸還而阿人民資產。

汪文斌表示，王毅代表各方總結了會議八項共識：一是強調尊重阿富汗獨立主權和領土完整，支持阿富汗人民自主決定國家命運，探索既符合自身國情、又順應時代發展潮流的發展道路；二是總體肯定阿富汗臨時政府半年多來的施政努力，呼籲阿方通過對話協商實現民族和解和國內團結，廣泛包容建政，溫和穩健施政，堅持睦鄰友好；三是對阿富汗境內恐怖勢力活動表達共同關切，敦促阿切實同「伊斯蘭國」、「東伊運」等各類恐怖組織劃清界限，堅決打擊並予以最終清除，加強鄰國間反恐安全合作，合力打擊地區跨境毒品犯罪。

四是關注阿富汗面臨的嚴峻人道主義困難，決定繼續向阿富汗人民提供人道援助，支持阿富汗經濟重建和自主發展，加強地區互聯互通；五是呼籲各方同阿富汗開展接觸和對話，支持經濟社會發展，反對製裁和施壓，反對人道援助政治化；六是敦促美西方切實履行對阿富汗重建發展的首要責任，盡快歸還阿富汗人民財產，反對在阿製造亂局、禍害地區的圖謀；七是支持聯合國在促進阿富汗和平穩定、協調援助等方面發揮應有作用。呼籲國際金融機構積極向阿富汗注入流動性，助力阿富汗走上良性發展道路；八是繼續發揮阿富汗鄰國協調合作機制的獨特作用，啟動阿富汗鄰國阿問題特使定期會晤機制，建立政治外交、經濟人道、安全穩定三個工作組，推進落實歷次外長會的成果。