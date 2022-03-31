台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季例行賽進入最後階段，6支列強廝殺更為激烈，隨著3月賽事告一段落，聯盟今天公布3月MVP及最佳外援，臺中葳格太陽單月打出5勝1敗佳績，排名扶搖直上，也一舉包辦單月兩大獎項，老將隊長陳靖寰生涯首度獲選單月MVP，洋將桑尼也繼1月後再度奪下單月最佳外援殊榮。

36歲老將陳靖寰本季轉戰太陽，從「折手哥」晉升「哲學家」，不僅防守功力沒退化，進攻端更打出亮眼表現，3月場均可拿14.8分、3.2籃板、3助攻、1抄截，每場可投進3.3記三分球，命中率高達52.6%，出色的攻守演出，生涯首度獲選單月MVP獎項。

陳靖寰表示：「感謝教練團與隊友們的信任，做好教練團給予的任務及角色，與隊友一起幫助球隊拿到更好的成績，繼續打出屬於太陽隊的無私球風。希望大家能夠進場看球，支持臺中葳格太陽。」能在太陽打出回春表現，陳靖寰歸功團隊的幫忙，他說：「教練團幫每個球員都設定好場上的角色，讓我們能好好發揮所長，每個人各司其職，只要專注做好自己的本分，自然容易有好表現。」

桑尼在聯盟展現出本季「最強洋將」身手，1月首奪單月最佳外援，3月又打出恐怖的全能數據，單月平均攻下24.5分、16.2籃板、7.5助攻、1.8抄截，成功扮演球隊核心，再度贏得單月最佳外援獎項。

桑尼開心地說：「我真心感謝教練團和我的隊友們，讓我能在我的角色上充分發揮，我們是支無私的球隊，每個人在場上都充滿自信，因為我們互相信任，第二次拿下單月最佳外援，對我來說意義重大，但我能拿到這個獎項，是因為我們靠著團隊贏下了很多場比賽，希望我們能夠繼續贏下去，我希望把這個興奮的感受分享給我的教練團和隊友們，我對陳靖寰拿下單月MVP也感到非常驕傲，因為我知道他多麼努力練習，他值得拿下這個獎項。」