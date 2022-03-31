新冠肺炎疫情期間，教育部體育署和地方政府共同協助運動場館推動各項防疫措施及運動場館查核業務，31日公布110年度查核成果，全台納入查核的公私立場館業者總共1418家，平均合格率91.1%，比上年度增長4.7%。

教育部體育署運動設施組組長許馨文表示，運動場館查核對象涵蓋游泳池、健身中心及發行禮券的運動場館業者，檢查項目包括運動場館的安全、緊急救護設備、防疫措施執行等，並針對健身中心及發行禮券的運動場館業者，檢查招募會員的契約或理犬內容，是否符合相關定型化契約應記載及不得記載事項規定。

許馨文補充，希望場館不要有違規事項，體育署和地方政府緊密合作，由於地方政府是合作單位，體育署也有編列預算、人力來協助查核，110年度查核429家游泳池、合格率92.7％，健身中心842家、合格率92.2%，發行禮券運動場館業者147家、合格率79.2%，所有查核成果都會公告在網站上公開透明。

針對新冠防疫執行方面，教育部體育署運動設施組科長鄒艾紋回應：「有加強執行宣導，並由專案人員親赴現場看業者配合度有達到防疫指引要求，觀察發現，民眾普遍防疫意識好，會做好防疫再運動，運動場館業者則是擔心傳出確診疫情會影響營業，同樣對防疫不敢大意，因此在防疫執行上合格率97%，民眾、業者配合度都很高，沒有合格的3%的原因主要是未提供教練的新冠快篩紀錄。」