有些情侶因個性互補進而交往，或是性格不同而受到吸引，許多人在熱戀階段，不會在乎觀念迥異等問題，甚至是容忍度極高，但隨著交往時間越長，就會發現兩人其實並不適合。《搜狐網》近日分享6組注定分手的星座情侶，因為個性差大多，容易發生爭執，讓交往期間彷彿置身於地獄。

1.天蠍女和金牛男

天蠍女和金牛男對於工作很負責，只要一方願意退讓，兩人感情其實可以走得長遠，但是他們有一個共同問題，就是當心裡有不滿時，幾乎都不會說出口，總是放在心裡生悶氣，唯有等到對方自己發現錯誤並改正，他們才會消氣，但問題若不說出口，別人根本難以察覺，長時間下來容易變成吵架導火線。

2.雙魚女和天秤男

雙魚女個性浪漫，而且天馬行空，天秤男則是情商高，做事很理性，兩人性格差很多，想法南轅北轍，天秤男久了也無法接受伴侶的公主病個性，再者，天秤座對任何人都很好，甚至是不論男女，感情中宛如「中央空調」，對於對愛情充滿憧憬的雙魚女來說，自然難以接受天秤男的行為，兩人也因此容易發生爭執。

3.射手女和獅子男

射手女個性嫵媚又俏皮，而獅子男則是霸氣又幹練，兩人因性格差異而互相吸引，但進一步交往後，他們就會發現矛盾，熱愛自由的射手女，凡事都只有3分鐘熱度，而獅子男則是做事很有毅力，對於射手女的行為難以接受，因此成為他們分手導火線。

4.雙子女和處女男

處女男做事有原則，凡事很矜持，是雙子女的理想型，而雙子女則是機靈又活潑，吸引古板處女男的注意，但兩人只適合維持相互欣賞的階段，交往一段時間後，追求完美的處女男很愛嘮叨，看到雙子女做出不妥的行為，就會開始碎念，時間久了也容易讓對方感到厭煩，而處女男對於雙子女不拘謹的態度也非常頭痛。

5.巨蟹女和水瓶男

巨蟹女天生顧家，他們希望能擁有溫暖的家，但水瓶男則是個性獨立，對於他們而言，工作及自由才是最重要的，儘管兩人一開始因個性差異而相互吸引，但時間久了就會發現問題，水瓶男給不了巨蟹女想要的愛，因此容易發生爭執，久而久之，水瓶男就會覺得單身比較輕鬆，而巨蟹女也會發現，自己改變不了情人，最終選擇離開。

6.水瓶女和金牛男

水瓶女在熱戀期時很主動，但進入冷淡期後，她們雖然不是不愛對方，不過態度與曖昧時差很大，對於憨厚的金牛男來說，反而覺得非常不適應，甚至覺得女友像是換了一個人，產生被玩弄的感覺，水瓶女則是不喜歡小氣的男生，漸漸的也會對用錢謹慎的金牛男感到厭倦，兩人最終以分手收場。