花蓮慈濟醫院女護理師案「23529」31日確診，經疫調發現她30日曾與男友至屏東恆春旅遊，屏縣府稍早公布其足跡。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

花蓮慈濟醫院女護理師案「23529」31日確診，經疫調發現她30日曾與男友至屏東恆春旅遊，屏縣府稍早公布其足跡。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

花蓮慈濟醫院女護理師案「23529」31日確診，經疫調發現她30日曾與男友至屏東恆春旅遊，屏縣府稍早公布其足跡。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

花蓮慈濟醫院女護理師案「23529」31日確診，經疫調發現她30日曾與男友至屏東恆春旅遊，屏縣府稍早公布其足跡，包括枋寮火車站、超商、墾丁快線、南灣「迷路小章魚」等，縣府強調相關足跡已完成清消，提醒曾至相關場所的民眾要做14天的自我健康監測。

屏縣府根據疫調指出，確診女護理師29日就有頭痛、喉嚨痛等症狀，但沒有就醫，30日與男友從花蓮火車站乘坐308號自強號火車至枋寮火車站，在附近的全家超商購物後，再搭乘「墾丁快線」巴士南下恆春，入住恆春南灣「迷路小章魚」旅店，其間曾至南灣沙灘及7-11南灣門市。

縣府說，31日清晨，女護理師因咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及發燒等症狀加劇，前往醫院就診，PCR採檢結果呈陽性，而她近期沒有國外旅遊史，3月中旬曾有北部旅遊史，其感染源還需釐清。

縣府呼籲，曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。