立法院日前決議要求NCC針對鏡電視申照爭議提出行政調查報告，該報告稍早送達立法院。有關補正次數過多，報告表示尚無違法情事。有關外傳每年政府標案11.7億，報告表清澄實際數字在2千萬至1.8億。有關人事爭議，該公司董事長變更案NCC將依法審理，不會有外界「換董事長不用NCC許可」之誤解。

鏡電視申設期間，爆發NCC要求補件30次、1個月換4個董事長等爭議，立法院昨針對審照制度召開公聽會，在野立委全面砲轟NCC主委陳耀祥當初打壓中天關台，如今仰賴蔡英文總統鼻息，想盡辦法讓鏡電視上架，只因英系要這個電視台，NCC已成媒體東廠，陳耀祥的墓誌銘就是「功在黨國」。在野黨立場一致，將提案要求立院成立調閱小組找出真相。此外，交通委員會日前也決議要求提出行政調查報告。

對此，NCC今天提出報告指出，有關媒體報導鏡電視人事爭議，本會前於111年3月11日接獲該公司申請變更董事長、董事、監察人、總經理在案，因文件未完備，刻正請該事業補正中。

NCC指出，另報載該公司業分別於3月25日及29日重新選任董監事及董事長一事，NCC將俟該公司遞件申請後，依前開規定、附附款許可要求、相關審查程序，續審理該公司負責人變更申請案。該公司董事長變更案本會將依法審理，不會有外界「換董事長不用NCC許可」之誤解。

另就外傳該公司內部新聞自由受干預一節，NCC業囑其外部公評人協助調查，並預計在後續程序中釐清。

有關外傳鏡電視每年政府標案11.7億元，NCC表示，根據該公司所送之頻道營運計畫，規劃執照效期6年間，除廣告營收，另有授權收入、政府標案與專案活動收入，估計各年度政府標案收入在2 千萬至1.8億元間。因此，有關報載公司每年規劃政府標案收入達11.7億元之情事，應屬誤解。

NCC表示，有關補正次數過多問題，NCC受理人民申請案，係依各相關規定，通知申請人於審理期間補正，惟衛廣法及申設辦法無明文限制補正次數。行政程序法第9條規定，「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」同法第36條規定，「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。」NCC依法令規定及各會議決議之程序適時請當事人補正、釐清說明，尚無違法情事。

NCC表示，全案審查依法獨立行使職權，針對人民申請案件，依法受理，可受外界公評。