清明連假預期將有大量掃墓及旅遊車潮，導致放假前往南投地區車流常從霧峰系統往國3回堵至快官交流道，收假車流則從霧峰系統往國6回堵至舊正交流道。高速公路局建議台中民眾往返南投時，可利用台63線中投公路，避開國道塞車路段，節省行車時間。

高公局表示，從台中往南投，可由台中市五權南路直接進入台63線中投公路，於萬豐南向出口約12公里處離開台63線銜接中118線（北岸路）後，即可通往國6舊正交流道；由國3南下者，如遇霧峰系統壅塞回堵時，可提前從國3中投交流道駛出銜接台63線，再經由台63線萬豐南向出口及中118線（北岸路）通往國6舊正交流道，沿線均設有螢光黃底往「台63埔里」替代道路指引標誌。

至於收假時從國6南投返回台中，如遇霧峰系統壅塞回堵時，可從國6舊正交流道提前離開國6，循中118線銜接台63線，避開國道壅塞路段，沿線亦設有往「台63台中」的替代道路指引標誌。

高公局提醒，民眾出門前可透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改駛替代道路，居住在易壅塞路段沿線民眾可直接行駛省、縣道。另本次清明連假第1天西部國道及國5有南向高乘載管制，假期第3、4天有國5北向高乘載管制。