步入春季，日常穿搭也能從基本單品變出新意！服飾品牌GU全新推出「SWEAT T 短袖大學T系列」，於日本上市便熱銷，成為許多日本潮男潮女衣櫃必備的單品之一。該系列巧妙將T恤的材質與大學T的設計完美結合，使用厚磅但不悶熱的棉質製成，即使夏天穿著也十分適合。

此外，寬版剪裁設計搭配下擺羅紋縮口，為整件單品增添時尚感，領口及下擺加入大學T常見的羅紋設計，更巧妙的於腋下及身片連接處使用羅紋拼接，讓活動性更高。

SWEAT T 短袖大學T系列擁有豐富款式及色系，「基本素色款」的短袖大學T共有6種質感顏色，其中簡約的「白色」以及充滿春天氣息的「草綠色」是最受到日本消費者喜愛的兩種顏色。除了基本素色款以外，此系列還有推出「短袖連帽款」，滿足不同場合的搭配需求；喜歡更具設計感單品的型男潮女，還能選擇豐富圖樣及色系的「條紋款」及「LOGO款」，兩款單品將於4月陸續推出。

GU「SWEAT T 短袖大學T系列」同樣秉持GU的「價格美學」精神，希望能以實惠的價格，讓所有喜愛穿搭的消費者能輕鬆入手心儀單品，舒適又好搭的全系列單品只要$590元即可輕鬆入手。