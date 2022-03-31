momo富邦媒（8454）2021年營運亮眼，31日召開董事會，決議通過擬配發每股現金股利13元及股票股利2元（盈餘及資本公積各配發1元），合計總股利配發15元，配發率達83.24％。

富邦媒表示，盈餘分派內容將於5月20日提交股東會決議。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物。2021年合併營收新台幣884億元，創下歷史新高，年增31.5％，營運續攀高峰；全年歸屬於母公司業主稅後純益新台幣32.8億元，年增68.8%，每股盈餘（EPS）18.02元。2022年累積1~2月合併營收突破154億元，年增25.75％，營運續強。

momo隨著營運規模持續擴大，亦積極強化公司治理的制度與成效，自我期許成為產業標竿，31日再次榮獲中華公司治理協會的高度肯定，momo受頒「CG6013（2021）公司治理制度評量－特優認證」。而此次新版本的公司治理制度之指標修訂，新增ESG及永續發展議題，檢視內容與標準包括「股東權益維護與平等對待」、「利害關係人權益尊重」、「資訊透明與揭露」、「董事會職責履行」、「永續發展與治理」及「公司治理文化」六大構面，以協助公司接軌國際，更上層樓。

momo表示，藉由投入公司治理評量的過程，檢視公司治理制度的落實成果。momo在此次公司治理制度六大構面皆繳出優異的成績，其中「股東權益的維護與股東平等對待」更取得滿分的佳績。在整體董事會組成，momo也充分展現多元與專業性，並依經營發展需求設立法定以外功能性委員會協助董事會決策並強化董事會職能。

有鑑於國內外ESG永續發展的趨勢，momo設置永續發展委員會，並由上而下帶領全體同仁一同落實企業永續發展相關作為。在回應氣候變遷議題上，2020年底momo推動「TCFD氣候相關財務衝擊評估」專案，辨識各項氣候變遷所帶來潛在風險並採取相關因應措施及管理方式。2022年momo進一步導入SBTi科學基礎減量目標倡議，透過科學方式計算減碳目標、路徑與策略，接軌「淨零排碳」的國際新趨勢，成為台灣ESG綠色電商NO.1。未來momo將持續朝向最高公司治理水平邁進，為公司永續發展奠定穩固的基石。