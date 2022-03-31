金管會開放「純網保」，中信金積極評估中。中信金總經吳一揆31日法說會時指出，關於純網路保險，媒體有幫中信金與其他集團配對，目前正在評估中，有具體發展會再對外宣布。另外，對於中信入股的純網銀LINE BANK增資案，中信金財務長邱雅玲表示，也在評估中。

市場傳言中信金將與遠東集團合作發展純網路保險。吳一揆首度對外發表中信金對純網保的看法。他分析，從全球發展來看，歐美老保險公司也開始用數位品牌來提供客戶需求，而新創公司在網路產險上也做很好，現在台灣產險市場上對很多比較快速或需要簡單方便取得產險商品，缺少方便、快速的管道。

吳一揆進一步舉例，英國的純網保公司Zego可做到按需求付費、靈活定價、多元數據、精準風控，讓保險可做到「pay as you go」，比如說消費者三點鐘要租一台車去台中，就可只買二小時的車險，碎片化商品滿足各種需求。

另外像美國純網路保險公司Lemonade（檸檬水）就提供租屋保險，萬一在家摔倒可理賠，還有寵物險，可精細到寄狗照片給公司就可用DNA查狗狗較易生什麼病、壽命長短。

吳一揆指出，純網路保險可來迎合年輕族需求，且可大幅減少資本、保戶不用親簽、到公司投保，目前保險局在辦公聽會吸取意見，未來希望監理步調也要改變，像產品核准速度也會影響經營，若按傳統方式核准效率太慢，碎片化商品形式相像，希望可以統包核准，不是單個核准，才能加速純網保發展效率。