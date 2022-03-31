中國大陸東方航空發生「3·21」空難後第11天，中國國家應急處置指揮部週四召開新聞發佈會通報，2部黑盒子資料正在解碼中；隨著搜救工作接近尾聲，現已進入到事故技術分析和調查取證階段，將在事發30天內完成初步調查報告，全部調查結束後，就向公眾公佈完整的調查報告。

中國國家應急處置指揮部週四召開新聞發佈會通報，2部黑盒子資料正在解碼中，搜救工作接近尾聲，將在事發30天內完成初步調查報告。（圖／新華社）

《路透》報導，大陸民航局航空安全辦公室主任朱濤在新聞發佈會上介紹，目前指揮部搜救任務已經基本完成，調查工作取得進展。殘骸搜尋已基本完成，除尋獲兩部黑匣子之外，還發現了發動機、水準安定面、右側大翼翼尖殘骸等重要部件，已經搜集到的4萬多件殘骸正在逐一進行消殺、清洗、辨認、分類和編號。

朱濤稱，「不放過任何一個疑點，查明事故原因，還原事故真相，防止類似事故再次發生。」

應急處置指揮部在新聞發佈會上說，目前開展了初步分析工作，對現場環境、殘骸分佈和撞擊痕跡等進行定位、拍照；研判飛機接地時可能的運動軌跡、姿態和撞擊力。通過分析空管雷達自動化系統資料，嘗試還原事發前的真實飛行過程。對涉及航班旅客、行李、貨物、郵件等資料進行查驗。

截至3月30日16時，累計組織出動救援人員3.4萬餘人次，核心區搜救面積超過40萬平方米，開挖土方2.27萬立方米，搜尋到飛機殘骸碎片49,117件。

東航載132人的波音737客機3月21日在廣西墜毀，為自2010年以來中國首次空難，機上人員全部遇難，已找到的2個「黑盒子」相關解碼工作正在進行中，中國同意美國國家運輸安全委員會來華參加東航波音客機墜機調查。