英國前「足球金童」貝克漢（David Beckham）位於英國的4000萬英鎊（約15億台幣）豪宅，英國時間28日晚間遭到蒙面歹徒行竊，將名牌衣等貴重物品奪走後便開溜。誇張的是，貝克漢和老婆維多莉亞、女兒哈珀都在樓下，直到小兒子克魯茲返家上樓時才知道屋內遭小偷，損失金額粗估數千英鎊。

根據外媒綜合報導，英國時間28日晚間8點到11點半之間，貝克漢價值15億台幣的豪宅遭竊賊破窗而入，歹徒熟練地翻過豪宅的大門，靈活地爬上房子，再擊破其中一間臥室的備用窗戶而偷偷潛入，把房間裡的數千件名牌服飾、配件和電子用品搜刮一空便閃人。

當地警方正在調閱監視器畫面，全力搜查行竊者身份，據相關人士透露，小偷很有可能是活躍該區的專業級扒手，貝克漢的家成為他們的目標之一，不幸中的大幸則是沒有任何人因此受皮肉傷。

事實上，家財萬貫的貝克漢已不是第一次家裡被小偷行竊，2018年位於英國科茲窩區的另一棟價值約1.91億台幣的豪宅，也遭3名蒙面竊賊潛入，好在沒有造成傷亡。