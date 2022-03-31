俗話說一樣米養百樣人，有些人遇到問題，傾向直接了當進行溝通，但也有些人比較沉悶內向，習慣性自己默默承受，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，最能忍人所不能忍，但也因此容易憋出內傷。

▍巨蟹座

巨蟹座個性內向靦腆，加上極度缺乏安全感，會不自覺就在心中築起一道高牆，不讓別人輕易接近自己。巨蟹座生性敏感、膽怯，所以多半躲在自己的殼中揣測對方的心裡，很少說出自己內心的想法，默默的鑽牛角尖、顧影自憐，因此很容易憋出內傷。

▍金牛座

金牛座倔強固執、羞澀內斂，即便心裡有一肚子的話，也很少會主動向別人吐露心聲，下意識就會隱藏自己的真實想法，即便勝券在握，但是在事情尚未定案之前，腳踏實地的金牛座會因為諸多考量，不會輕易透露半點風聲。

▍摩羯座

摩羯座是細節控，做任何事情都很有計畫性，並且按照規則辦事，加上不善於表達、個性內斂深沉，他們很重視隱私性，有什麼事情也不願說出口，只會自己默默承擔。摩羯座一生背負許多責任，使得他們做事瞻前顧後，凡事都能憋，以至於到最後容易憋成重傷，讓身旁親友心疼不已。