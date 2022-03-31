南投是觀光大縣，但是人口老化嚴重，成為優秀青年關切的議題；其中，擔任長照機構負責人的簡千翔，倡議打造青銀共居友善環境，加速長照人才培育，讓長照科系學生學習場域延伸到養護機構。

南投縣優秀青年選拔，今年評選出的社會及學校優秀青年，領域涵括各行各業菁英，昨天聯袂到縣府、議會及南投市公所拜會；縣府祕書長洪瑞智率同教育處長陸正威、社會及勞動處長林志忠、農業處長陳瑞慶及觀光處副處長林秀梅，舉行「青年有約」座談，聽取優秀青年的建言。

簡千翔及在民營養護復健機構擔任護理長的楊文惠，都建議政府打造青銀共居友善環境，讓就讀長照科系的學生，將學習場域延伸到養護機構，讓理論與實務能相互結合，充實長照人力資源。

任職普台國小的陳嘉興指年，疫情期間，遠距數位教學造成學習落差，應該謀求補救之道；服務於縣府教育處的陳光育，也關心偏鄉教育資源不均議題，盼中央重視，讓城鄉教育齊步走。

青農陳珮綺建議協助建立農產加工平台，幫助小農改善生產困境；集集風車商行陳鳳吟，針對後疫情時期觀光產業發展，建議縣府規畫因應方案，以利相關產業迎接復甦曙光。

洪瑞智表示，縣長林明溱重視青年政策，號召各行各業青年代表，籌組青年事務諮詢會，廣徵青年建言，並開辦青年創業貸款、規畫興建青年住宅、開發工業區創造就業機會、興建托育資源中心、開辦非營利幼兒園等政策，就是要創造青年返鄉友善環境，協助青年創業及就業，讓青年根留南投。