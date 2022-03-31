封測龍頭日月光投控(3711)去年業內外皆美，單季、年度獲利續改寫歷史新高，去年獲利強增1.32倍，EPS也倍增近1.5元。周四董事會決議110年度股利分派，110年度盈餘分配之現金股利7元，以周四收盤價103.5元計算，現金殖利率6.76%。並於111年6月23日，在高雄市楠梓區加昌路600-4號莊敬堂召開實體股東常會。

日月光擬投資成立「日月光社會企業股份有限公司」(名稱暫定)，作為公司永續經營的創新模式及其綜效之提升。

日月光投控在手長約已看到2023年，法人預估，首季仍可望淡季不淡，首季集團合併營收較上季減少14-16%，但與去年同期相較成長20%以上。

本周一上海宣布分區分批封城，上海也有廠的日月光表示，配合當地政府政策嚴格管理，營運影響例如物流成本增加，員工關懷成本增加，對營收影響相當有限。

周三上海再度宣布採取「全域靜態管理」、全員核酸篩檢、全面疫調排查等措施，上海啟動全城封。而兩岸新冠疫情快速升溫，疫情發生2年來，法人認為，半導體廠已不是第一次面對封廠，大多都有配套措施，即使短期有影響，但恢復正常生產速度快，對產業影響有限。

周四自營商連8日敲進，但外資、投信終止多日買超，日月光收跌近1%，失守5日線。