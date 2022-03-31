大陸國家發改委今（31）日發布消息稱，自今日24時起，大陸國內汽油價格上調110元(人民幣，下同)／噸，柴油價格上調110元／噸。折合升價，92號汽油、95號汽油和0號柴油價格均上調0.09元／升。以油箱容量50L的普通私家車計算，車主們加滿一箱油將多花4.5元左右。

調價後，大陸大多數地區車柴價格8.5-8.7元／升左右，92號汽油零售限價在8.5-8.7元／升。本輪是2022年第6次調價，6次均為上漲。疊加去年12月底的1次漲價，大陸國內成品油價已連7漲。

WTI原油期貨美國當地時間30日收盤上漲3.43％，報107.82美元／桶；布蘭特原油期貨上漲2.92％，報113.45美元／桶。

分析師稱，目前俄烏談判持續進行，局勢出現緩和跡象，且美國計畫大規模釋放戰略儲備，後市國際油價或面臨較大利空壓力，預計大陸下一輪成品油調價下調的機率較大。