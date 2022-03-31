蓮霧香甜多汁，不僅是年節送禮的上選，也是清涼消暑的果品，透過農委會試驗改良場所的新品種研發，配合農友的精湛栽培技術，提供市場多樣化的選擇。高雄區農業改良場2019年推出的蓮霧新品種「高雄2號-春之桃」，不僅果實碩大飽滿，桃紅色澤也十分討喜，口感更是細緻多汁。品種推出後，非專屬授權予屏東縣南州地區農會，搭配合作農場契約種植，成功透過品牌加值，生產「水蜜桃蓮霧」禮盒上市，成為水果禮盒市場的新亮點。

高雄場長戴順發指出，蓮霧是富有台灣特色的水果，以高屏地區為主要產地，傳統的栽培品種是南洋種及大果品系，常有容易裂果及高溫著色不良的問題。為了育成適合台灣風土氣候及消費者喜好的品種，高雄場自2007年開始進行蓮霧雜交育種工作，並於2019年推出「高雄2號-春之桃」，不僅果實碩大、色澤甜美，口感表現優異，更在栽培上成功克服了其母本-印尼大果種的冬果紅斑生理障礙問題，省下加溫設施的成本，且對蟲害較不敏感，估計約可減少30％的防治用藥支出。

戴順發進一步說明，蓮霧「高雄2號-春之桃」果形飽滿碩大，為目前市面上果型最大的品種，單果重平均為250公克。產期為1月至6月，果皮色澤在冬春季為紅色，夏季色澤則像法式甜點馬卡龍（Macaron）般的粉桃紅色，外觀精緻討喜。口感清甜中帶有果香，最大特色是皮薄無渣感，口感細緻又多汁，對於牙口較不好又喜歡吃蓮霧的銀髮族而言，咬起來較不費力。蓮霧「高雄2號-春之桃」冷藏後切片品嘗最消暑，加上外觀色澤粉嫩桃紅，又被稱作「水蜜桃蓮霧」。

高雄場育成之蓮霧品種「高雄2號-春之桃」已於2020年非專屬授權予屏東縣南州地區農會，該農會採與合作農場契約種植方式，配合產銷履歷追溯，確保果實品質與安全，並透過嚴格的品質把關與品牌行銷，成功推出「水蜜桃蓮霧」禮盒，上市後廣受顧客好評，更曾在屏東好物「蓮年甜蜜棗到幸福」票選中獲得「最佳果品視覺獎」，創造品種與品牌相得益彰的價值。