台灣三星今日正式宣布，旗下智慧手錶Galaxy Watch4系列及Galaxy Buds系列穿戴裝置將開放一系列更新，眾人引頸期盼的血壓應用軟體監測功能，預計自4月7日起透過軟體更新開放Watch4系列。

另外，台灣三星也宣布，TWS耳機Galaxy Buds Live及Galaxy Buds2即日起亦陸續開放支援360度環繞音效及低延遲的智慧主動式降噪，並預計於5月上旬起於全台指定通路推出新色，Buds2曜石黑建議售價4,990元，以及Buds Live星酷黑建議售價5,990元。