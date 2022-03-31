根據《太陽報》（The Sun）報導，俄羅斯入侵烏克蘭後，除了肆意轟炸城市之外，也陸續有消息傳出俄士兵在占領城市中燒殺擄掠，對平民下手。烏克蘭安全局(SSU)釋出了一段令人震驚的錄音，俄士兵漫不經心的聊著他們剛強暴了一名烏克蘭少女，甚至還吃狗肉。

在談話中，有一名俄羅斯士兵在與一名俄羅斯女性在說話，在他漫不經心的語調中他說在坦克中發現了三名俄羅斯同袍。然後他輕鬆的說:「他們三個剛剛強姦了一名16歲烏克蘭少女。」女生聽完後直接氣到爆出F字頭的髒話。

另一段錄音則是俄軍在通話中透漏因為吃膩了乾糧，所以隨手宰殺了一隻中亞牧羊犬（Alabai）來吃。通話中的俄國軍人說:「我們剛吃了一隻狗。」另一位男子則不敢相信的說:「為甚麼！？你們沒有吃的了嗎？」他的戰友說到：「我們手中有一些（MRE）即食食品，但我們厭倦了它們。」然後小隊說，會吃狗是因為它們消滅了所有雞和鵝。

烏克蘭檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）早前曾出面表示俄羅斯士兵在入侵期間犯下許多令人髮指的罪刑，有俄兵闖入民宅在孩子面前輪暴一名婦女。

目前烏克蘭安全局透過聊天機器人、熱線電話、聊天APP和電子郵件為海牙收集有關俄羅斯戰爭罪行的證據。