蒜頭採收期遇雨腐爛，雲林縣長張麗善籲中央全面現金救助。（張朝欣攝）

雲林縣蒜頭產量占全台9成以上，3月下旬採收期因連日下雨，出現蒜球吸水過多導致腐爛、散瓣情況，雲林縣長張麗善31日前往元長鄉等地勘災，研判全縣大部分蒜頭都有水損或延遲性損害，呼籲農委會將全縣列入天然災害現金救助範圍，幫助農民解決燃眉之急。

雲林縣蒜頭於每年農曆7、8月播種，經過6、7個月生長，近日進行採收，卻遇到連日下雨釀災，張麗善31日下午到蒜頭田勘災，農民現場拔出蒜頭給大家看，不是腐爛發臭，就是沒爛但蒜瓣因水分過多而散開，災損情況非常嚴重。

陳姓女農表示，她從大陸嫁來台灣，原本與丈夫在台北工作，3年多前回到元長種蒜頭，前2年收成不錯，非常開心，沒想到今年遇到連日下雨，蒜頭都爛掉了，盤商根本不想買，想到家裡還有2名年幼的孩子，真的不知要如何是好。

陳姓女農說，之前肥料、農藥都還沒漲價，每分地成本要5萬8000元，收成好還有賺，去年播種時肥料、農藥開始漲價，每分地成本接近7萬元卻沒有收成，可說是損失慘重，希望政府要多多幫忙，讓大家度過難關。

吳姓、陳姓農民指出，蒜頭會爛光光，除了下雨釀災外，缺乏人工採收也是一大原因，由於年輕人口外流，現在大多是老年人在耕種，勞動力有限，即使知道下雨後要趕快採收，也找不到人手，原本人工1天1300元，現在漲到1500元，還是有錢找不到人。

張麗善聽了農民的心聲非常難過，表示雲林全縣的蒜頭大量腐爛、散瓣，還有很多蒜頭會有延遲性災損，損失可能超過5成，蒜農辛苦大半年血本無歸，生計出現問題，中央應盡速全面現金補助，若還要等各鄉鎮公所統計災損情況再補助，絕對是緩不濟急。