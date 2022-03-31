有些人生理期前總是特別疲倦，情緒起伏大，睡眠品質低落，甚至會覺得記性變差，這些狀況其實就是所謂的「經前症候群」，除了可透過補充營養、調整飲食來改善體質，還可以搭配女性專屬SPA輔助，讓身體回到最佳狀態。

越L'EXCELLENCE診所歐瀚文醫師表示許多女性都有經前症候群 (PMS) 的問題，通常是因荷爾蒙失衡所引起，而且是由多種荷爾蒙交互作用所引起，非單一荷爾蒙失衡所致。臨床上很常會因營養失衡造成經前症候群，補充「鎂」與「鈣」能夠幫助降低經前症候群疼痛的嚴重程度，同時鎂也能幫助改善焦慮，或合併補充「維生素B6」能夠改善焦慮與壓力指數。

歐瀚文醫師分享，有研究指出補充「維生素D」能改善青春期女性經前症候群症狀，像是頭痛、情緒波動及減緩疼痛。「聖潔莓萃取物」則是能幫助身體製造更多的黃體酮，以利體內黃體酮及雌激素之間的平衡，減少經前症候群的發生；聖潔莓亦能降低體內催產素的分泌，減少乳房脹痛。

歐瀚文醫師進一步表示，多吃全穀類食物也能改善經前症候群，研究發現青少年女性的飲食模式也會影響經前症候群的發生，像是西式飲食模式、攝取過多的垃圾食物會有比較高的經前症候群或經痛的風險。過去曾有研究指出，若只是將飲食習慣調整，像是每天約以4份的主食以全穀類食物取代精緻澱粉，持續執行3個月，就能顯著改善經前症候群的問題。飲食中的維生素B1、維生素B2能夠幫助降低經前症候群的風險，但相形之下，同樣的維生素若是由補充品攝取就沒有同樣的效果，因此飲食也是不能偏廢的。

除了調整飲食，藉由專為女性設計的「暖宮課程」輔助，也能改善身體狀態。養膚SPA概念店「REVIVE SPA」推出「暖薑甦活」課程，專為女人體內健康重點保養設計，主要針對女人的子宮及全身暖體，子宮就像是女人的第二張臉，透過專業深度手技，搭配溫灸儀及Elemis山茶花植萃精油提升暖宮護理，減緩經期前後不適感，增加腹腔循環，能改善體內濕氣、虛寒體質、手腳冰冷、水腫腰痠，只要子宮暖了，提供給女人身體的養分就會展開良好的循環。

養膚SPA概念店推出「暖薑甦活」課程。（圖／品牌提供）

「暖薑甦活」課程會以精油勻體，加強容易水腫的腿部、僵硬背部和雙手，接著按摩腿部、背部，再以溫灸暖體，建議生理期前3日出血量多時避免施作。