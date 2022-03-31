隨著兒童節即將到來，富邦產險今年推出第二本數位生活風險繪本《萬事保研究所》寵物狗走失篇，透過富邦產險的吉祥物保哥找尋走失寵物狗時遇到的各種狀況，提醒小朋友留意日常風險。

富邦產險表示，預防風險不只是大人的工作，小朋友也應該了解生活中可能遇到的各類意外風險，透過減少危險的行為，降低意外發生的機率。因此，富邦產險持續以兒童生活常見風險為主題，推出系列風險繪本，本次的寵物狗走失篇，即為《萬事保研究所》系列繪本中的第一本，富邦保哥化身為書中的萬事保博士，運用自身精通各類型風險的知識，協助委託人解決問題，此次於繪本中陪伴主角樂樂找尋走失寵物狗，透過書中有趣的尋找、解題等互動形式，帶出生活周遭可能發生的危險以及正確的安全觀念，同時搭配生動活潑的畫風，讓小朋友融入故事場景，深化生活風險認知，建立風險管理的保險概念。

富邦產險表示，該公司特別於兒童節前夕將風險教育繪本《萬事保研究所》上傳官網，提供老師、家長可免費下載，更積極主動與各校聯繫，推廣「風險小博士 我來說故事」活動，邀請同仁及老師們加入兒童風險教育推廣的行列，並提供專屬贈品回饋給小朋友和和老師。同時，富邦產險後續也將透過官方IG帳號，以生動圖畫取代呆版文字，從生活化的主題出發，繪製許多生活風險小常識，未來也將增加「風險小劇場」影片，讓家長、老師們能夠靈活運用。

為發揮穩定社會發展的保險正向力量，富邦產險說，該公司把握每一次與企業、民間組織及民眾溝通ESG（Environment, Social, Governance）永續風險的機會，針對不同年齡層如一般大眾、學生、小朋友等規劃客製化宣導策略，包括研討會、教育訓練、與大專院校建教合作或是推出風險教育繪本，致力提升社會大眾的永續風險意識，期盼建構正確的風險、保險觀念。富邦產險也將持續以保險專業致力永續經營，透過環境、社會、治理各面向的永續行動，對社會與環境等公益領域發揮正向影響力。