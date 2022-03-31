委託書徵求人若有四種情況，一年內將被停徵且徵求來的委託書不計算投票權。金管會31日公布新規定，即被金管會裁處確定有價購委託書、利用他人名義取得委託書、超額徵求委託書、不符徵求人資格等四情況，徵求人將被限制一年內不得再擔任徵求人或代理徵求，且違規者代理的表決權將不計算。

證期局副局長蔡麗玲表示，從2010年到2021年，被發現確定有價購委託書者有4件、超額徵求且出席股東會者有3件、不符徵求人資格有4件，違規者大部分是自然人股東出任徵求人；新規定將預告60天，預計7月底生效，若今年股東會被抓到有四大違規，則明年就會被限制不得出任委託書徵求人。

金管會這次是修訂「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，共有三大修正重點，且有部分有訂緩衝期。

一是提升徵求人及代為處理徵求事務者的遵法性。對重大違反委託書規則情事經金管會處分者，即包括價購委託書、利用他人名義取得委託書、將徵求的委託書作為非屬徵求的委託書出席股東會，及不符徵求人資格等四類，增訂在一年內限制其擔任徵求人或辦理代為處理徵求事務的資格。另配合增列違反該規定者所代理的表決權不予計算。

證期局表示，徵求委託書設有上限，即公司已發行股數的3％，若有徵求人將超過3％的部分，當成一般受託代理的委託書出席，即超額徵求且出席，就算違規。過往這類違規就會被罰24萬到96萬元，但法規最高是可罰480萬元，且未來會被強化限制一年不得出任徵求人等。

二提升代為處理徵求事務者的資格條件及專業素質。參考公開發行股票公司股務處理準則，關於代辦股務機構主管的實務工作經驗規定，增訂代為處理徵求事務者辦理徵求事務的主管，至少一人須有五年以上之股務作業或辦理徵求事務實務經驗，並明定其辦理徵求事務的人員應參加股務相關教育訓練課程，即三年內6小時。為使代為處理徵求事務者足以因應前開所定的資格條件，將有緩衝期至今年12月31日，即2023年1月1日開始施行。

三是強化徵求契約訂定的合理性及監理資訊。明定受股東委託擔任徵求人或受徵求人委託代為處理徵求事務者，應於契約中訂明報酬，並應確實執行認識客戶作業，定期檢視契約內容的合理性，每年重新簽訂契約。另考量徵求事務相關契約訂定所需作業時間，將訂緩衝期至2022年12月31日。

金管會表示，目前代為徵求委託書的機構共33家，包括券商、代辦股務的銀行及3家通路業者，而3家非金融業的通路業者共有從業人員1,050人，其中已有72％符合這次的規定。