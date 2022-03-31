麵包商無罩「這一吹」目擊者怒PO影片 網嚇壞：客人超多

新冠肺炎疫情加劇，防疫觀念不可忽視，但日前有網友驚見某處在戶外的麵包攤商裝袋時，老闆娘不但沒戴口罩，甚至朝袋內「猛吹氣」，讓網友目擊後嚇壞；其他網友紛紛喊「簡直是散播病毒」、「竟然還是有人買」、「沒聽解說的聲音，還以為在印度」。

台灣爆發新一波新冠肺炎疫情，有網友在臉書「爆料公社」分享一段在麵包店直擊的現象，該麵包店屬戶外麵包攤販，老闆娘當時不但沒有戴口罩，還在拿袋子裝麵包時，為了打開袋子竟「朝袋內猛吹氣」，原PO當下看到非常不能接受，怒批「直接用嘴吹開袋子，麵包再套進，有點不妥」。

不少其他網友分享遇過類似經驗，「有些是用手伸進去撐開，再用夾子夾東西進袋。我就覺得奇怪，阿有夾子幹嘛不用夾子撐開」、「你還沒看過用食指抹沙拉醬的攤販，那才噁心，然後隊照樣排，人氣超旺」、「曾經有人跟我說過，越黑越髒的店才是老店，越多人排隊去消費，真的是刷新我的三觀」。

不過也有人說「傳統市場都是這樣，覺得髒就不要買，反正它生意很好」、「如果嫌髒就去麵包店買」、「很多都一樣還有在店內吹的只是你沒看到而已」、「有人拿槍逼你買嗎，不會去買貴一點的喔」。