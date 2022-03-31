中央托育補助8月將從7千元調高到8千5百元，桃園市議會昨由社會局進行工作報告，市議員牛煦庭指出，保母日托收費有天花版上限，會流失年輕人才，既然托育補助已提高，托育收費也應調漲，確保從業人員的勞動條件。社會局表示，準公共居家保母收費將從每月1.5萬元調為1.6萬元；準公共托嬰中心每月1.9萬元調為2萬元。

桃園市有登記的保母約2400人，有2300人加入準公共，成為準公共居家保母，家長將孩子送托後可領托育補助，保母也有獎勵評估機制，市府獎勵金有1萬元、中央去年開始提供5000元，可增加收托機會，形成雙贏。

「即便會得罪一些新手爸媽，但不能因為現在而犧牲未來！」牛煦庭說，當初保母、托嬰中心有天花板上限是希望降低家長負擔，畢竟年輕人生養壓力大，但這政策副作用會讓保母、托育員變成血汗勞工，使得保母人才流失，現在沒有問題，但10年後恐會有家長面臨找不到保母或保母年紀很大，要吸引新血加入勢必先調整勞動薪資。

社會局局長鄭貴華回應，8月起，準公共居家保母收費，大園、觀音及新屋區，從每月1萬4000元調高為1萬5000元；其餘行政區由每月1萬5000元調成1萬6000元。準公共托嬰中心原收費上限是每月1萬9000元，將調為2萬元。

鄭貴華提及，近期通膨問題，托嬰中心認為漲幅不夠，成本收支還是無法平衡，為此4月中旬將再召開臨時會議討論，盼能取得家長與業者間的平衡。