周華健年過60保養得宜，今（31日）出席代言營養品記者會，他分享多年前與大哥李宗盛到紐約工作花絮，當時2人趁工作空檔一同逛街，「我記得逛了一個多小時，他突然問我是在跑步還是逛街？因為我走得非常急，他以為我要找廁所」，原來周華健從小走路又急又快，不少工作人員都曾提醒過他，「大概是我的個性比較急，所以我的身體機能一定要能跟得上自己的個性」，大方調侃自己「很快」，還善盡代言人之責，笑說記者會結束要提2箱產品分享給李宗盛。

周華健與美國籍太太康粹蘭婚後育有一子一女，擁有混血外型的兒子周厚安，之前曾透過社群分享和爸爸的合照，許多粉絲發現周華健跟過去相比年輕許多，笑喊「這哪是父子，是兄弟」，可見周華健保養得非常好。提及近年因疫情影響，周華健待在家裡的時間增加，多了和老婆相處機會如何解決容易起口角的問題？周華健幽默笑回：「當然會吵，沒什麼方法，（我）命一條。」覺得疫情期間最大收獲，是每天可以睡到自然醒，不必再經常飛到各地忙碌工作，享受居家生活也不急著抱孫當阿公，笑說：「我為了個人私慾，還不想當阿公。」

這幾個月在家充電，周華健吃得好、睡得好加上規律運動，還練到隱約見到自己的「6塊腹肌」；聊起健康狀況，他表示跟老婆定期1年半做健檢，先前血糖「亮黃燈」，如今恢復「綠燈」沒問題了，周華健開心地說：「看健康報告非常緊張，大部份（器官）都要注意。」這幾個月來周華健也創作了4、5首歌，開心自己做出與上一張專輯不同風格的音樂，還加碼透露組了「擺攤」樂團，規劃之後到一些特別的場合表演，例如醫院診所、古蹟或戶外大草原等地方，構思相當有趣，熱愛音樂的他不受年紀增長影響，創作、演出都以開心隨緣為主。