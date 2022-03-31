長榮屬輪「長程輪」(Ever Forward)3月13日在美國馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)港區外發生擱淺，迄今仍未脫困，長榮海運表示，與相關單位全力協助這艘船舶脫困，並基於船上所有財產之共同利益考量，今(31)日宣告共同海損。

長榮海運子公司長榮香港公司所屬12000 TEU貨櫃船「長程輪」於美東時間3月13日晚間(台北時間3月14日上午)離開巴爾的摩港後，在華盛頓附近的切薩皮克灣(Chesapeake Bay)發生擱淺，所幸沒有人員受傷，船隻與貨物皆無受損，亦沒有造成污染或阻礙航道，事故原因正由主管機關調查中。

這起事件發生後，本公司隨即啟動緊急應變機制，雇用專業救援公司(Donjon-Smit)進行現場勘驗，擬定浮船方案。在當地主管機關核可後，相關作業於3月20日展開，包括清除船身周邊淤泥以提升浮力，調集拖船協助救援，並於當地時間3月29日及30日二度嘗試脫困，但依然未能奏效。

前述船舶救援作業係共同海損行為，考量後續脫困作業的複雜性，長榮將持續投入更多人力、機具與費用協助這艘貨櫃船儘速脫離擱淺，並指派共同海損理算人Richards Hogg Lindley處理共同海損相關事宜。

長榮籲請船上貨物的貨主及使用艙位的聯營夥伴，依照共同海損理算規則，儘速提供必要之擔保及文件給共同海損理算公司，以便在船舶脫困、貨物到港之後能順利辦理提貨等相關事宜。