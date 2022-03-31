澳大利亞籍華裔記者成蕾因涉嫌「非法向境外提供國家秘密罪」被拘押超過19個月後，週四在北京法院出庭受審。澳大利亞駐華大使傅關漢(Graham Fletcher)被禁止進入法庭旁聽，他表示，對這場秘密審判正當性沒有信心，令人不滿與遺憾。

《路透》報導，為《中國環球電視網》(CGTN)英語頻道工作的成蕾在2020年8月被拘留，一年前中共宣布成蕾因涉嫌非法向境外提供國家秘密罪而被正式逮捕。

報導說，在成蕾受審的北京市第二中級人民法院外，有許多身著制服的員警和便衣安保人員。員警用警戒帶封鎖了法院北門附近的區域，查驗記者的證件並要求他們離開。

澳洲駐中國大使傅關漢(Graham Fletcher)被禁止進入法庭。他說，「這令人深感關切、不滿和遺憾。我們對一個秘密程序的正當性完全沒有信心。」一名法院工作人員告訴傅關漢，他不能進入庭審現場，因為該案「涉及國家機密」，所以審判不能公開。

傅關漢說，他很擔心，因為澳洲沒有關於成蕾所面臨指控的資訊，不能理解為什麼她會被拘留。

澳洲外交部長佩恩(Marise Payne)在週六的一份聲明中說，外交部已經要求中國官員允許澳洲官員根據兩國之間的領事協定出席成蕾的庭審。

成蕾的家人在提供給路透的一份聲明中說，「她的兩個孩子和年邁的父母非常想念她，真誠地希望能儘快與她團聚」。

在本周早些時候的一次新聞發佈會上，中國外交部發言人沒有直接回答路透關於是否允許澳洲官員出席的詢問，但確實表示成蕾的權利將得到充分保障。