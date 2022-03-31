42歲陳喬恩今(31日)和小9歲馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）登記結婚，2年多感情修成正果，讓外界都相當祝福，其實，出道21年的陳喬恩，有「台灣偶像劇女王」封號，合作過得男星都是男神等級，戀愛史也相當精采，不過她唯一承認過的男友除了曾偉昌外，就是澳藉圈外男友Michael。

陳喬恩堪稱演藝圈「發電機」，幾乎拍一部戲就會傳出緋聞，曾和賀軍翔、阮經天、藍正龍等男神傳過緋聞，其中最為外界所知的，就是和霍建華合作《千金百分百》時穿出假戲真做，但雙方否認到底，卻被拍到一起在夜市挑選內褲，戀情甚囂塵上，而霍建華在兩人分手10年後，才在節目間接承認與陳喬恩的戀情。

2016年霍建華和林心如結婚，有傳婚禮當天陳喬恩喝醉痛哭，但她事後發文澄清，要大家「放過我吧」，2年後上大陸真人秀《吐槽大會》時，再被提及此事，她也直言「屁！那是捏造的」，否認傳言。

陳喬恩曾和霍建華、邱澤爆出戀情。(圖／本報系資料照)

此外，2005年陳喬恩和邱澤合作《福氣又安康》時，被拍到夜宿邱澤家，更傳出她為此甩掉澳藉男友Michael，但雙方依舊不承認戀情，交往半年就分手，之後陳喬恩被問到邱澤，甚至擺臭臉，似乎分得不愉快。

陳喬恩過往緋聞皆是戲劇男神。(圖／本報系資料照)

除了台灣男神外，陳喬恩也曾爆出和香港男神古天樂有一段情，但傳出遭陳妍希介入，導致兩人分手，但之後陳喬恩在活動上自曝單身，打槍緋聞。其實，陳喬恩和曾偉昌在戀愛節目相識後交往，本來外界也不看好，認為男方太帥容易花心，但曾偉昌願意為愛飛來台定居，還會親自下廚寵女友，也讓他贏得陳喬恩芳心。