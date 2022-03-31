民進黨高雄巿議員初選將於4月11至15日領跑做民調，高雄巿前鎮、小港5連霸議員林宛蓉放棄連任，讓同選區唯一女性「高雄正能量」黃雍琇直接保送，「邁盟」成員黃彥毓向林宛蓉請益獲正面肯定，黃更強調願意來傳承。

「疼惜林宛蓉、支持黃彥毓」黃彥毓向鎮港的鄉親喊話，尋求認同，也透露在林宛蓉的服務處兩人面對面，獲得對方直接傳授許多寶貴經驗，更明確表達對黃彥毓參選的堅定支持，要黃務必通過初選考驗，進而贏得大選。

黃彥毓表示，前鎮小港有許多重大建設，在林宛蓉宣布不再爭取連任後，會由他繼續拚、繼續守護，這些攸關前鎮小港未來百年發展的重要建設，感謝林宛蓉相信他並交付給他任務，未來，他一定會盡全力，替鄉親們好好顧好。

日前以前議長康裕成帶頭的10位現任議員到民進黨高巿黨部聯合登記，本來名單有林宛蓉，但當天她並未現身，即傳出可能不選，翌日更直接發出棄選聲明，讓鎮港選區唯一的女性參選人黃雍琇因為婦女保障名額直接保送提名。

鎮港選區民進黨將提4席，含1婦保，扣除黃雍琇，將由余宗熹、陳致中、黃彥毓、鄭光峰4搶3。原以正國會系統自居的余宗熹近期與湧言會走得近，獲綠委兼黨部主委趙天麟及子弟兵林智鴻跨區支持，讓邁盟與湧言對壘更添柴火。