新冠肺炎疫情已兩年，長榮航（2618）的客運業務仍因國境尚未鬆綁趴在地板上，長榮航空企劃副總廖至維31日表示，這兩年客運慘澹，航空產業簡直是「不死也脫一層皮」，由於歐美國家已鬆綁國境，他呼籲並懇請政府以PCR檢測取代入境隔離，免除檢疫限制，或甚至仍對桃園機場的中轉規定鬆綁。

長榮航去年EPS為1.31元，由轉虧為盈，營運成本部分，燃油占比為26％。

總經理孫嘉明在31日法說會上指出，上海封城取消部分航班，因封城影響內陸物流，增加華南重慶貨機，長程的貨載量不變。

孫嘉明也說，俄烏戰火下，俄羅斯、烏克蘭領空禁航，近期長榮航承接不少客戶出高價買下東北亞到歐洲及歐洲到東北亞的艙位，長榮航也啟動維也納的班次，從三班增為四班。

廖至維也觀察後疫情時代的票價，他說高票價將呈為常態，過去廉價的票價滿天飛的情況不會再現。貨運運價部分，因運力短缺，海運塞港，運價易漲難跌。

此外，孫嘉明也呼籲希望政府能儘快開放桃園機場中轉旅客。廖至維說，中轉旅客占疫情前長榮航客運比重47-50％，目前為零，希望政府開放，讓航空公司客運的營運喘口氣。